Sénégal - Guinée : Pour la qualification et le leadership dans le groupe B... (13h00 GMT)

Dans quelques heures le Sénégal et la Guinée vont se croiser dans le groupe B, pour le compte de la deuxième journée de la CAN. Une rencontre dont on peut avoir trois lectures au regard des enjeux qui gravitent autour de ce choc de l'Afrique de l’Ouest.



Dans un premier temps, il s'agit bien évidemment d'un match à ne surtout pas perdre. La rivalité entre le Sénégal et la Guinée, on le sait tous, dépasse largement les frontières qui unissent ces deux pays plus que voisins.



Ensuite, il faudra aussi aller chercher la qualification le plus tôt possible dans ce championnat d'Afrique marqué par les nombreux cas de Covid-19, donc de forfaits pour les sélections durement touchées. Une victoire serait déjà synonyme de qualification pour les Lions, en huitièmes de finale.





Enfin, l'autre aspect qui entoure ce derby est incontestablement le leadership dans le groupe B que le Sénégal partage avec le Malawi, le Zimbabwe et la Guinée. Finir en tête de la poule garantirait une suite de compétition moins compliqué pour le premier qui serait sûr de tomber sur un deuxième issue d'une autre poule.



Les lions pourraient aussi rester au Tagidor Garden un peu plus longtemps, évitant par là, un voyage éprouvant à Yaoundé ou Douala...