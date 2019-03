Sénégal-Guinée : Les Lionceaux ne participeront pas pour la première fois à une CAN U23

Depuis que la CAN U 23 a démarré, c'est en effet la première fois que les Lionceaux du Sénégal n'iront pas défendre nos couleurs à cette phase finale continentale. En effet, les Lionceaux ont été battus à l'aller par l'équipe Guinéenne sur un score de 2 buts à 1. Une victoire de 1-0 aurait pourtant suffi pour valider leur qualification à la CAN U23 en Égypte. D'après le sélectionneur des Lionceaux, Joseph Koto, " le football est ainsi fait. Nous avons dominé tout le match. Nous avons créé des occasions de buts. Nous n'avons pas été efficaces, donc nous sommes éliminés. Le football c'est comme ça. Quand vous avez des occasions de but et que vous ne les marquez pas, vous aurez des regrets après".