Sénégal-Guinée / Ibrahima Niang : " C'est tout le Sénégal qui est déçu!"

Les Koto Boys ont perdu leur chance de se qualifier à la CAN U23 qui va se tenir au mois de Novembre 2019 en Égypte. Après avoir perdu 2-1 contre la Guinée à l'aller, les Lionceaux ont été tenus en échec par les Guinéens sur un score nul et vierge zéro but partout au Stade Lat-Dior de Thiès. D'après le capitaine des Lionceaux, Ibrahima Niang, "c'est tout le Sénégal qui est déçu."