Sénégal - Guinée Bissau : Voici le onze de départ d'Aliou Cissé avec Salif Sané et Moussa Wagué...

Aliou Cissé a dévoilé son onze de départ pour défier la Guinée Bissau ce mercredi à 16h00 GMT à Thiès. Sans grande surprise, le coach du Sénégal a aligné ses cadres pour ce match décisif, à domicile. Un peu inattendu dans ce onze de départ, Salif Sané sera titularisé aux côtés de Kalidou Koulibaly dans l'axe central. Le défenseur du Paok Salonik, Moussa Wagué occupera le couloir droit, alors que Sabaly ira dépanner à gauche.



Comme annoncé, le trio offensif sera composé par Sadio Mané, Habib Diallo et Ismaïla Sarr. Krépin Diatta, Pape Alioune Ndiaye et Kouyaté se chargeront de l'animation et de la récupération dans l'entrejeu. Mendy occupe sans surprise le but sénégalais.





Onze de départ contre la Guinée Bissau :



Gardien : Edouard Mendy



Défenseurs : Moussa Wagué, Kalidou koulibaly, Salif Sané, Yousouph sabaly



Milieux : Krepin Diatta, Pape Alioune Ndiaye, Cheikhou Kouyaté



Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Habib Diallo