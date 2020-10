Sénégal - Guinée Bissau : Voici la liste des 27 qui affronteront les "Lions"

Baciro Candé, le sélectionneur de la Guinée Bissau, a d'ores et déjà dévoilé sa liste de 27 joueurs pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. La Guinée Bissau se déplacera à Dakar le 11 novembre prochain avant de recevoir l'équipe du Sénégal à Bissau le 15 novembre.