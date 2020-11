Sénégal - Guinée Bissau : Vers un onze de départ remanié, la défense et l'entrejeu en chantier...

Si le poste de gardien a trouvé son titulaire depuis un bon moment avec l'avènement du portier des Blues de Chelsea, Édouard Mendy qui sera assisté par Alfred Gomis (Rennes), l'axe central cherche encore sa doublette titulaire. L'on désormais est très loin du duo (éphémère) de rêve Kara Mbodj/Koulibaly qui rendait la défense Sénégalaise hermétique. Si le Napolitain, KK est toujours le commandant de la défense des Lions, il cherche encore son lieutenant capable d'assurer ses arrières. Les associations Koulibaly -Salif Sané, Kouyaté - Koulibaly, ou récemment Koulibaly - Ousseynou Bâ n'ont pas encore totalement convaincu.







S'il est souvent reproché à Aliou Cissé de ne pas associer KK à un défenseur central de métier, il a cette fois-ci l'occasion de se lancer dans une nouvelle composition défensive avec le duo Koulibaly - Pape Abou Cissé qui fait rêver, à défaut d'aligner le puissant Naby Sarr dans l'axe. Le flanc gauche sera très scruté si Arial Mendy (Servette FC) est pressenti pour palier aux forfaits de Saliou Ciss et de Racine Coly, le coach pourrait bien faire appel aux deux jeunes défenseurs appelés en renfort : Alpha Dionkou et Formose Mendy. Yousouph Sabaly devrait être aligné comme latéral droit devant Moussa Wagué qui retrouve la tanière.







L'autre grand chantier qui attend Aliou Cissé est sans doute le milieu de terrain où l'absence de Gana Guèye et la méforme des uns et des autres a fini de jeter l'incertitude. Quel sera le trio qui sera aligné face au Djurtus ? Qui de Moustapha Name (Paris FC) Frank Kanouté ( Cercle Bruges) Pape cheikh Diop (Dijon) et Pape Alioune Ndiaye (Karagümrük) sera titularisé aux côtés de Krépin Diatta et peut-être Cheikhou Kouyaté (s'il n'est pas utilisé en défense centrale) ? Il est évident que le sélectionneur national aura toute la latitude pour s'essayer à une multitude d'associations tout en conservant ses cadres.







Enfin, l'attaque sénégalaise devrait, sauf surprise, être composée du trio Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Habib Diallo, le Thiessois, qui jouerait ainsi dans son jardin : Le stade Lat Dior de Thiès. Sauf que cette hiérarchie pourrait être bousculée par l'homme en forme du moment Boulaye Dia (Reims) qui, du haut de ses huit buts inscrits en Ligue 1 française et de son statut d'actuel meilleur buteur de L1, aura son mot à dire lors de cette double confrontation contre les Djurtus.











Onze de départ probables :







Gardien : Edouard Mendy







Défenseurs : Arial Mendy, Kalidou koulibaly Cheikhou Kouyaté (Ou Pape Abou Cissé) Yousouph sabaly (Formose ou Moussa Wagué)







Milieux : Krépin Diatta, Pape Alioune Ndiaye, Pape Cheikh Diop (Cheikhou Kouyaté ou Franck Kanouté)







Attaquants : Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr