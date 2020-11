Sénégal - Guinée Bissau : Les deux équipes auront droit à 5 remplaçants, selon la CAF.

La Covid-19 n'a pas un impact exclusivement négatif sur le football. En effet, compte tenu de la situation actuelle dominée par la crise de Covid-19, la Confédération Africaine de Football (Car) a décidé de faciliter les choses pour les sélections Africaines qui auront droit à cinq changements durant le match au lieu de trois.



Cet après-midi, face à la Guinée Bissau, Aliou aura l'opportunité d'utiliser 16 joueurs au total. Ces cinq remplacements devront se faire à trois reprises au maximum pour éviter de casser le rythme du match. Une donnée à prendre en compte surtout sur le continent noir où certaines parties se disputeront sous un soleil de plomb à l'image du choc entre Lions et Djurtus prévu à 16h00 GMT à Thiès.



En outre, les équipes qui ne feront pas le déplacement à cause des restrictions liées à la covid, ou qui ne disposeraient pas d'un effectif complet (11 joueurs plus 4 remplaçants), la CAF annonce que celles-ci seront déclarées perdantes.