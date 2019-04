Sénégal - Grande Bretagne : Signature d'un nouvel accord de renforcement du cadre juridique

C'est la toute première visite d'un homologue depuis la nomination du ministre Amadou Ba à la tête de la diplomatie sénégalaise.

Le ministre des affaires étrangères de la Grande Bretagne, son excellence Jeremy Hunt est en terre sénégalaise pour hisser les relations de partenariat qu'entretiennent le Sénégal et le Royaume-Uni.



Cette visite du chef de la diplomatie britannique au Sénégal revêt un caractère particulier d'autant qu'il s'agit de la première en Afrique et vient, à travers une nouvelle convention, renforcer le cadre juridique des relations pour l'adapter aux préoccupations actuelles des 2 États.



La coopération bilatérale entre le Sénégal et la Grande Bretagne est au beau fixe, en atteste les résultats significatifs qu'elle a engendrés au fil des ans.

Sur le plan commercial, le volume des exportations en 2017 est évalué à 36 milliards Fcfa soit un accroissement en valeur de 23% par rapport à l'année 2016.

Idem pour le volume des importations, une augmentation de 20% en valeur a été enregistrée, soit 30 milliards Fcfa.

Sur le plan économique, par ailleurs, les résultats demeurent modestes.

Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur a renseigné que l'examen de l'état de la coopération laisse apparaître un cadre juridique confirmé avec un bilan de 5 accords matérialisés.

D'abord, l'accord de coopération sur le transport aérien de 1974, celui sur la promotion et la protection des investissements de 1980, la convention sur la coopération technique paraphé en 1986, le mémorandum d'entente sur l'investissement et le commerce matérialisé en 2012 et enfin l'accord de non double imposition de 2015.