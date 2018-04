Sénégal/Gambie : La nouvelle approche des journalistes pour la consolidation de la paix

La culture de la paix ne doit plus seulement être l'affaire des politiques, les hommes de presse devraient être également des artisans. S’exprimant en sa qualité de vice-président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (Anps), le journaliste Arona Dème a rappelé que "les médias ont un rôle considérable à jouer dans la cohabitation pacifique entre le Sénégal et la Gambie". L'idée, a-t-il dit, est "d'enraciner la culture de la paix à travers le travail quotidien des journalistes" sénégalais et gambiens. Si l'on en croit Moussa Sisse, président de Sports journalists' association of The Gambia (Sjag), "il faut promouvoir la culture de la paix à travers les medias". Il invite les journalistes à "promouvoir la paix durable en entre le Sénégal et la Gambie à travers la diffusion et la publication de l’information". Cette nouvelle approche s’inscrit dans le cadre d’un effort global des deux pays à faire mieux dans la promotion de la paix...