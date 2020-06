Sénégal / Frontières aériennes : « Vers une réouverture progressive et maitrisée » (Ministre)

Les frontières aériennes du Sénégal restent fermées jusqu’au 30 Juin 2020.

L’annonce avait été faite par M. Alioune Sarr, Ministre du Tourisme et des Transports aériens. Au delà de cette date, on devra s'acheminer vers une réouverture progressive des frontières aériennes dont la date sera définie par le chef de l’État. Cette déclaration a été faite ce mardi 02 Juin 2020 lors de sa réunion en vidéoconférence avec les acteurs du tourisme. Selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens, «dans les prochaines semaines, un travail sera fait dans les lignes intérieures pour que le trafic intérieur puisse être redynamisé». Ainsi, un dispositif sera mis en place pour faire respecter les mesures barrières avec un protocole sanitaire qui sera appliqué.