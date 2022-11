Sénégal - Équateur : l’entraîneur et formateur Baye Fara Samb sur la combinaison gagnante.

Baye Fara Samb a décortiqué les forces et les faiblesses des deux (2) équipes adverses que sont le Sénégal et l’Équateur qui doivent s’affronter, ce 29 novembre, pour le dernier match de phase de groupe. Une rencontre déterminante du fait que la qualification d’une des deux (2) formations dépendra de l’issue du match. Vivant en Allemagne, Baye Fara Samb a analysé les performances du Sénégal et livre sa recette pour une sortie gagnante de la rencontre contre l’Équateur.