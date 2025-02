Sénégal - Emprisonnement d'hommes d'affaires, visite de Mélenchon au Sénégal, "France Dégage"... "Cela ne rassure pas les partenaires" (Hamidou Anne).

Lors de son émission sur la 7TV, Hamidou Anne a souligné plusieurs points qui, selon lui, ne rassurent pas du tout les investisseurs étrangers. M. Anne a d’abord mentionné l’emprisonnement d’hommes d’affaires au Sénégal, notamment Khadim Bâ, Samuel Sarr, et d’autres. « Cela fait peur, d’autant plus que, lorsque des investisseurs envisagent de venir dans un pays, ils s’intéressent à la stabilité, à la sécurité juridique, entre autres », a-t-il expliqué.



Il a également ajouté : « Il faut que les gens de Pastef sachent qu’ils n’ont pas une excellente image à l’international... L’élection n’a pas servi à l’image du Sénégal, et les raisons sont multiples. » Parmi ces raisons, il a cité le slogan "France Dégage", la visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal (qu’il a décrit comme « l’homme politique le plus détesté de France »), un post Facebook sur Emmanuel Macron, la référence à Camp Thiaroye, le fait qu’un Premier ministre ne devrait pas être un activiste, et l’absence du Président au sommet de la Francophonie. « Tout cela ne rassure pas les partenaires », a-t-il insisté.