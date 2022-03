Sénégal-Egypte : pas la grande affluence à la gare routière de Dakar, le Ter plus prisé

Pour le match de barrage retour de la zone Afrique qualificatif pour le Mondial 2022 Sénégal- Égypte, tous les moyens sont bons pour se rendre au Stade Me Abdoulaye Wade. Mais le plus prisé qu’a constaté le reporter de Dakaractu reste le « Train Express Régional » (TER). Avec les embouteillages colossaux sur les routes de Diamniadio, les supporters ont choisi ce moyen de transport au détriment des transports en commun routiers. Et au garage Petersen c’est le calme plat. La seule agitation est provoquée par un déguerpissement de marchands par les policiers sur place.