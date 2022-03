Sénégal-Égypte au Stade Abdoulaye Wade : des risques d’émeute sont-ils à craindre ?

À près de 5 heures du coup d’envoi du match Sénégal/Égypte, comptant pour les barrages de la qualification en coupe du monde, les alentours du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio sont noirs de monde.



L’ouverture des portes prévue à 10 heures, les jeunes se sont empressés pour regagner les lieux. Ce qui occasionne un désordre indescriptible. D’autant plus que la gestion des billets fortement décriée, a laissé un sentiment de frustration chez certains supporters. On note déjà des velléités « de passage en force » des supporters.



Les murs de sécurité même sont escaladés. Les forces de l’ordre sur place pourront-elles contenir la foule ? On l’espère pour ne pas courir droit vers des émeutes...