Sénégal-Congo et Sénégal-Eswatini : Aliou Cissé publie sa liste ce jeudi 31 octobre.

Aliou Cissé annonce jeudi 31 octobre à 10h00 la liste des joueurs retenus pour les matches contre le Congo Brazzaville (13 novembre) et l’Eswatini (le 16 novembre), comptant pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) « Cameroun 2021 ».



Le sélectionneur des Lions animera une conférence de presse, annonce un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le Sénégal a hérité d’une poule relativement abordable. Les Lions sont logés dans le groupe I avec le Congo, la Guinée-Bissau et l’Eswatini.