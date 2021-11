Sénégal - Congo : Ce à quoi pourrait ressembler le onze d'Aliou Cissé, Pape Gueye et Nampalys en ballotage, Pape Matar en meneur...

Pour se défaire des Diables rouges ce soir, comme lors du match aller (3-1), Aliou Cissé va devoir proposer une solide équipe. Une formation qui sera privée de son maestro en la personne de Sadio Mané forfait et absent du groupe pour le match de ce dimanche (19h00.) D'où l'intérêt pour Cissé de procéder aux bons choix pour ce qui de son onze de départ.



Une équipe qui sera loin d'être bis, si l'on en croit les propos du sélectionneur sénégalais qui entend profiter de ce match pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations (CAN.) Dès lors, un changement radical par rapport à l'équipe alignée contre le Togo est à exclure.



Par contre, à la place du 4-2-3-1 proposé à Lomé et pas assez productif notamment sur le plan de l'animation offensive, le traditionnel 4-3-3 pourrait faire son retour. Au milieu de terrain, la première titularisation de Pape Gueye est fortement pressenti, en tant que sentinelle devant la défense. Au même moment, Nampalys Mendy qui a fait une très bonne rentrée contre les togolais, est en ballotage avec le Marseillais. Leur association avec Idrissa Gana et Pape Matar Sarr pourrait former le trident de l'entrejeu.



En l'absence de Mané, Krepin Diatta devrait être repositionné comme ailier gauche et Ismaëla Sarr en qualité d'ailier droit ou vice-versa, les deux joueurs étant capables de permuter à tout moment. Cette configuration permettrait aux lions de jouer avec un attaquant en pointe fixe. D'où la possible titularisation de Habib Diallo, le sauveur des Lions a Lomé, qui est également annoncé dans le onze de départ même si Famara Diedhiou reste encore dans les petits plans du coach.



Seule la défense devrait rester intacte mis à part la paire axiale qui sera recomposée avec le retour de Cheikhou Kouyaté, associé à Kalidou Koulibaly. Pape Abou Cissé risque de payer son match raté face aux Éperviers. Du reste, avec le forfait de Fodé Ballo-Touré, Saliou Ciss reste l'option principale à gauche alors que Bouna Sarr qui est en concurrence avec Ibrahima Mbaye a droite de la défense, devrait aussi démarrer la partie.





Le onze probable des Lions...



Gardien : Édouard Mendy



Défenseurs : Bouna Sarr, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss



Milieux : Pape Gueye (ou Nampalys Mendy) Idrissa Gana Guèye, Pape Matar Sarr



Attaquants : Krepin Diatta, Ismaïla Sarr, Habib Diallo (ou Famara Diédhiou)