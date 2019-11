Sénégal - Congo Brazzaville : Quel onze type pour Aliou Cissé ?

Si l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, est profondément attaché à ses convictions confortées par plusieurs années au sein de la "tanière", il pourrait bien faire tourner son effectif ou du moins appliquer des retouches ça et là sur son onze de départ habituel.







Les raisons de ce potentiel bouleversement sont assez évidentes, vu l'état de forme physique de certains (Ismaïla Sarr par exemple, trop court physiquement.) En plus des cas de forfait (le défenseur Salif Sané et l'attaquant Mame Baba Thiam.) Le tout combiné aux bonnes performances des challengers qui viennent bousculer la hiérarchie (Habib Diallo et Famara Diédhiou se positionnent au poste de numéro 9 derrière Mbaye Niang) ou encore Krépin Diatta, le polyvalent Ousseynou Thioune, Sidy Sarr qui pourraient gratter une place dans l'entrejeu.) Toutefois Gana Guèye et Pape Alioune Ndiaye sont fortement préssentis pour démarrer la partie.







Un autre poste qui suscite l'attention, c'est celui d'arrière gauche. Si le Niçois Racine Coly avait démarré contre le Brésil en amical, le 10 novembre dernier, le latéral gauche de Nancy, Saliou Ciss, qui a plus ou moins les faveurs du coach pourrait retrouver une place de titulaire contre le Congo Brazzaville ce mercredi. En attendant, Cissé devra se décider entre Alfred Gomis et Édouard Mendy pour garder le but des "Lions."







Au niveau de la défense toujours, le capitaine Cheikhou Kouyaté habitué a dépanner à ce poste, est bien parti pour remplacer Salif Sané comme ce fut le cas à la CAN 2019. Il devrait être associé à Kalidou Koulibaly, au détriment des deux nouveaux défenseurs Mouhamadou Naby Sarr et Moussa Ndiaye le benjamin de la "tanière." Seul le couloir droit semble avoir trouvé son titulaire naturel en la personne de Lamine Gassama.















Le onze de départ probable contre le Congo Brazzaville :







Gardien : Édouard Mendy







Défenseurs : Lamine Gassama, Racine Coly, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté







Milieux : Krépin Diatta, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Guèye,







Attaquants : Ismaïla Sarr, Mbaye Niang ou Famara Diédhiou ? Sadio Mané