Sénégal - Congo Brazzaville : Kalidou Koulibaly a hérité du brassard de capitaine au détriment de Kouyaté.

L'équipe nationale de football du Sénégal tiendrait-il son nouveau capitaine en la personne de Kalidou Koulibaly ? La question mérite d'être au vu de la surprise concoctée par Aliou Cissé, ce mercredi à Thiès.



Lors de la publication de la feuille de match, le nom du défenseur napolitain, apparaissait avec la marque "C" apposé juste à côté. Une marque symbolisant le terme capitaine. D'abord beaucoup ont cru à une erreur lors de la saisie dudit document, avant de se rendre à l'évidence quelques minutes plus tard.



En effet, à la sortie du Tunnel du Stade Lat Dior, c'est bel et bien Koulibaly qui portait le brassard de capitaine en lieu et place de Cheikhou Kouyaté. Un changement de taille opéré par Aliou Cissé qui confie ainsi les clés de la "tanière" au meilleur défenseur de la série A. L'on se rappelle que lors de son remplacement contre le Brésil, en amical, le 10 octobre dernier, Kouyaté avait laissé son brassard à Koulibaly, un signe annonciateur...