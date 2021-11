Sénégal - Congo : 6.000 spectateurs attendus à Thiès, les Lions pour finir en apothéose à domicile...

Comme annoncé par la fédération sénégalaise de football (FSF), le match du Sénégal sera ouvert au public qui pourra venir supporter la sélection nationale ce dimanche contre le Congo à 19h00 GMT. Une rencontre anecdotique pour les Lions qui, ayant déjà composé leur ticket pour les barrages de la coupe du monde 2022, devraient jouer sans pression.



Mais attention, après le match nul arraché in extremis contre les Éperviers du Togo, une contre-performance face aux Diables rouges ferait grincer des dents. Sans Sadio Mané, le Sénégal devra tout de même faire valoir son leadership devant son public et finir en beauté comme l'a souhaité Aliou Cissé en conférence de presse d'avant-match.



Pour en revenir au public, la FSF a donc décidé de commercialiser quelques milliers de places au stade Lat Dior de Thiès. Avec des billets dont les prix varient entre 2.000 et 50.000 francs CFA pour disposer du sésame et profiter de la dernière sortie des Lions, à domicile, lors des éliminatoires de la coupe du monde 2022. Un soutien qui sera de taille ce soir...