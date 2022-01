Sénégal - Cap-Vert / Titularisation de Bamba Dieng, Pape Matar Sarr et Cie... : la réponse d'Aliou Cissé...

Au moment où les noms de Ahmadou Bamba Dieng, Pape Matar Sarr et Pape Guèye sont agités au sein de l'équipe nationale où beaucoup pensent qu'ils doivent être plus impliqués dans le jeu, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, ne partage pas forcément cet avis. D'après lui, il a au moins un groupe de 28 joueurs, sur lequel il doit pouvoir compter. Néanmoins, il a reconnu que ces garçons avaient assez de talent et sont capables d'apporter quelque chose aux Lions.