Sénégal Cap-Vert (2-0) : Les entraîneurs locaux refont le match de huitième de finale de la CAN

Des entraîneurs locaux se sont confiés à Dakaractu, après le match de huitième de finale de la CAN Cameroun 2021, remporté par Sénégal (2-0) face au Cap-Vert.



Les techniciens sénégalais estiment que l’équipe de Aliou Cissé a montré un bon visage, à l’image du jeune Bamba Dieng et Sadio Mané.



Badara Sarr, Souleymane Diallo et Abdou Salam Lam ont tous l’impression qu'il ne manque pas grand-chose pour franchir le cap, car l’équipe est en train de progresser. Selon eux, les Lions étaient prévenus, mais ils ont tout de même tenu bon.



Une équipe réduite par-ci. Une autre assez joueuse par-là. Les coaches du championnat local font valoir leurs arguments…