Sénégal / C0VID-19: La fédération sénégalaise de handball décide de fermer le Centre national d'entraînement de Thiès.

En application des décisions du président de la République portant interdiction de toute manifestation publique et suspension des enseignements dans les établissements scolaires et universitaires pour une durée de trois semaines, la fédération sénégalaise de handball décide de fermer le centre national d'entraînement de Thiès et du retour momentané de ses 30 pensionnaires auprès de leurs familles respectives. Le centre rouvrira ses portes sitôt connue la date de reprise des cours.

Par ailleurs, au vu de la vitesse de propagation du C0vid-19 en France, la fédération exprime à tous ses athlètes, aux membres des staff techniques et à leur famille vivant dans ce pays et plus généralement en Europe, son soutien et sa solidarité en ces moments de forte angoisse.