Sénégal Burkina Faso : Pronostics, spéculations, l’ambiance au marché Sandaga à quelques heures du match.

Soleil brûlant, bruit de klaxons, discussions entre commerçants et passants, le marché Sandaga de Dakar très bruyant est inondé en cette matinée du 02 février, jour de Can, par des vendeurs qui ne sont préoccupés que par le match Sénégal-Burkina Faso.

Nous leur avons tendu le micro pour avoir leurs avis par rapport au classement du coach, la technique adoptée par les joueurs et leur pronostic pour ce match qui oppose le Sénégal et le Burkina Faso. Temps forts de cette journée sur Dakaractu...