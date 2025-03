Sénégal – Arrestations injustes et abus : Le FDR lance un appel à l’action contre le pouvoir en place

Le Mouvement des Femmes du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a publié une déclaration préliminaire exprimant une vive réprobation face aux récentes actions autoritaires du pouvoir sénégalais. Lors d’une conférence de presse tenue le 23 mars 2025, les représentantes du mouvement ont dénoncé les arrestations arbitraires orchestrées par un gouvernement qu’elles qualifient de désorienté et vindicatif. Selon elles, l’arrivée au pouvoir de l’actuelle administration a entraîné une dégradation des conditions politiques, économiques et diplomatiques du Sénégal, pourtant autrefois en pleine ascension. Le mouvement exige donc la fin des manipulations et de la désinformation, qui, selon ses membres, masquent une incapacité flagrante à redresser la situation.



Le Mouvement des Femmes du FDR a également exprimé de vives inquiétudes concernant l’utilisation abusive de la loi d’amnistie et des interdictions de quitter le territoire, qu’il considère comme des outils de répression politique. Le groupe dénonce en outre l’établissement d’une justice qualifiée de « justice des vainqueurs », où les institutions judiciaires semblent manipulées pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les militantes alertent sur le risque que de telles dérives fassent basculer la démocratie sénégalaise vers une dictature, mettant en péril les libertés fondamentales et le principe de séparation des pouvoirs.



Enfin, le Mouvement des Femmes du FDR a souligné son inquiétude face aux licenciements arbitraires dans la fonction publique, qui affectent gravement de nombreux Sénégalais et compromettent le quotidien de nombreuses familles. Le mouvement demande une réévaluation immédiate de ces décisions et plaide pour un accès équitable à l’emploi civil, indépendamment de toute affiliation politique. Concluant sur une note engagée, le mouvement lance un appel vibrant à la mobilisation citoyenne pour défendre la République contre toute forme de tyrannie, réaffirmant son attachement à l’État de droit et à une gouvernance transparente.