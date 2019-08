Sénégal – Algérie : Ce but qui défie les lois physiques (Par Fallou Diouf, Apprenti Scientifique)

Le but ayant donné la victoire à l'Algérie, lors de la dernière coupe d’Afrique, est à remettre en question.



Beaucoup de voix se lèvent. Certaines pour apporter contributions, d’autres pour approches. Toutes semblent pertinentes.



A l’humble avis de l’apprenti scientifique que je suis, une petite analyse s’impose. Ce but que d’aucuns qualifient de « mystérieux » mérite qu’on s’y penche.



Alors l'attaquant marque un but plus qu'extrémiste. En football, on dirait mais quel but !

Soit la balistique du projectile, décrit avec les conditions initiales en physique qui suit une trajectoire de type parabolique. La surface de la terre est naturellement plane et est considérée comme axe horizontal sur lequel serait mesuré la balistique du projectile.

Initialisation !



On considère Yo comme étant la hauteur initiale du projectile par rapport à l’horizontale ;



V: la vélocité ou vitesse du projectile

a: accélération gravitationnelle au Caire = 9.81 m/s2



D est défini comme étant la distance entre la position du tir de Bounedjah et la ligne lui séparant le trait d'union but.



Ce qui est intéressant c'est que je suis obligé de définir un autre variable Y1 pour vérifier la condition de pénétration à la ligne de but.

On définit alors une variable Y1 vérifiant la condition Y1 <Yo pour que la vitesse du ballon rond pénètre dans les buts de Gomis.



Dans ces conditions Yo est non nul alors en appliquant la relation fondamentale de la dynamique on aura forcément



T, yo et v sont connus. Maintenant il suffit de vérifier si T= pour une valeur de Yo connu.



Si yo#yo (étude)==> yo ne vérifie pas Y1<Yo





Conclusion : Ce but défie les lois physiques.



Hypothèse : il y a une forte probabilité que le ballon ait été dévié par le fil de la caméra centrale du stade international du Caire.



PS : Cette étude pourrait connaître une perspective de solutions. Elle est loin d'être exhaustive.



Fallou Diouf