Sénégal – Algérie (0-1) : Ces Lions qui ont manqué leur match, Gana a manqué aux Lions.

Les Lions se sont inclinés (1-0) face à l’Algérie, hier au Stade du 30 Juin, en match comptant pour la deuxième journée des phases de poule de la CAN 2019. Difficile de trouver un seul coupable étant donné que certains joueurs ont commis de nombreuses erreurs. Le défenseur central, Cheikhou Kouyaté, a sombré tout comme le latéral droit, Moussa Wagué, avec beaucoup de ballons perdus. Kalidou Koulibaly, épaulé par Youssouf Sabaly, a tenté de relancer pour écarter le danger.



En l'absence de Gana Guèye, des milieux sénégalais ont manqué leur prestation contre l’Algérie (0-1). Dans les deux sens du jeu. Le joueur d’Everton aurait fait le plus grand bien aux Lions un peu fades, au milieu. Pape Alioune Ndiaye et Alfred Ndiaye n’ont pas su apporter cette touche technique qu’apporte d’ordinaire l’ancien lillois. Ils ont baissé d’intensité, en seconde période, et leurs replis défensifs étaient souvent tardifs. Krépin Diatta a un peu émergé dans ce naufrage du milieu.



Le sélectionneur Aliou Cissé pointe tout de même du doigt le milieu de terrain qui n’a pas su faire oublier l’absence de Gana Guèye. Le rythme imposé par les Fennecs s’est fait ressentir dans les jambes de certains joueurs sénégalais. Beaucoup d’observateurs critiquent le manque d’envie et de détermination du milieu. Mabaye Niang et Sadio Mané ne se sont procuré quasiment aucune occasion si l'on excepte une frappe de Youssouf Sabaly renvoyé par le gardien algérien sur Mbaye Diagne dont la tête est passée à côté (79e).