Sénégal : 60% des nouvelles infections sont notées chez les jeunes âgés entre 0 et 24 ans.

Au Sénégal, 60% des nouvelles infections sont notées chez les jeunes âgés entre 0 et 24 ans. La révélation est du Docteur Safiétou Thiam, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida (Cnls). Une situation qui, selon elle, interpelle la communauté internationale. Cependant, le Dr Thiam estime qu’il faudra d’abord travailler avec les jeunes et pour les jeunes, ensuite renouveler les méthodes de préventions sanitaires et aussi faire usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication si l’on veut une génération sans Sida. Elle s’exprimait, ce mercredi, à la cérémonie d’ouverture de la 7e édition du Forum des Partenaires.