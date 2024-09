La pirogue retrouvée hier soir à 70 km au large de Dakar est bien celle qui avait quitté Mbour, il y a environ plus d'un mois. D'après les sources de Dakaractu, il s'agit bien de la pirogue portée disparue depuis le mois d'août avec plus de 150 personnes à bord, à destination de l'archipel des îles Canaries. Notre source souligne que les 30 corps récupérés sont ceux qui pouvaient être identifiés, car, poursuit-elle, « il y en a qui sont des restes de squelettes ». L'odeur fétide qui se dégage de la pirogue fait qu'elle a été remorquée à quelques encablures du Port au point. Ceci explique la présence de médecins, de sapeurs-pompiers et du service d'hygiène dans le convoi au mouillage.