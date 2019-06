Sendou /Bargny : AFRIKA VUKA sensibilise sur les énergies renouvelables pour un monde sans fossile

Ce Dimanche 02 Juin 2019 à la plage de Bargny Guedj, à l’instar des autres pays africains, le Sénégal a tenu sa journée

Africa Vuka à travers un ndogou de sensibilisation sur les énergies renouvelables pour un monde sans fossile. Ce ndogou de sensibilisation organisé par le réseau des associations pour la protection de l’environnement et de la nature (RAPEN) dénommé PENCO CI ENVIRONNEMENT, a été une bonne occasion de prendre des mesures contre les projets liés aux énergies fossiles, en collaboration avec les citoyens, les coalitions et les partenaires du continent. Selon Daouda Guèye, directeur exécutif de Bargny Cosmos, administrateur du Réseau des associations pour la protection de l’environnement et la nature (RAPEN), "il faut utiliser les énergies renouvelables à la place des énergies fossiles." Sur les affiches on pouvait lire :

-ensemble construisons une Afrique sans fossile

-Bargny veut vivre sans centrale de charbon

-Changer le système et non le climat

-Nous n’avons pas besoin de charbon, le Sénégal dispose d’importantes ressources énergétiques et renouvelables