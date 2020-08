« Sen vacance agricole » : Le nouveau concept lancé pour le retour des jeunes vers l’agriculture.

Dans un contexte de pandémie à coronavirus, l’Office national de formation professionnelle (Onfp) a mis en place un nouveau concept dénommé « Sen vacance agricole ». L’annonce a été faite par son directeur général, Souleymane Soumaré, qui précise que ce « programme va permettre aux jeunes de retourner vers l’agriculture ». Ce, au moment où plusieurs activités, notamment les ‘’navétanes’’ qui se tenaient durant les vacances, ont été momentanément suspendues.



Dans le cadre de ce programme, il a promis de « travailler en parfaite harmonie avec les associations sportives et culturels où des recrutements s’effectueront. Ce, en collaboration avec les autorités territoriales pour pouvoir organiser des séances de formation sur les métiers de l'agriculture. Ces dernières vont être sanctionnées par un plan d'affaires qui sera soumis aux institutions de financement afin de permettre aux jeunes d'obtenir leur propre plan d'affaires et de pouvoir détenir leur lopin de terre pour retourner à l'agriculture », explique le directeur général de l’Onfp.



Cependant, précise M. Soumaré, ce programme se poursuivra au-delà des vacances pour avoir un nouveau type d’agripreneur qui vont s'intéresser et s'orienter vers l’agriculteur.