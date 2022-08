Sen'Eau : l'intersyndicale menace et annonce une marche vendredi prochain à la Place de la nation.

Après une grève de 48 heures, un mot d’ordre en vigueur ce mardi 30 et le mercredi 31 août sur « tout le périmètre affermé », l’intersyndicale des travailleurs de la Sen’Eau a tenu son AG, mardi 30 août 2022, devant les locaux de la direction générale de la Sen'Eau, en présence de l'honorable député Guy Marius Sagna, du SG de Expresso et Cie.... Et lors de cette AG, l'intersyndicale en a profité pour dénoncer le non-respect des protocoles d'accord portant sur 14 points de revendication par la direction, après 4 jours de négociation. Elle annonce une marche vendredi prochain au niveau de la Place de la nation jusqu'au rond-point de la BCEAO.



Les syndicalistes revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail et une revalorisation des salaires tout en déplorant la coupure des salaires des travailleurs à hauteur de 70%. Cette grève dure depuis près d’un mois, après une petite suspension à cause des négociations avec la direction...



La direction générale, lors de négociations, a rejeté la demande sur l’augmentation des salaires et par ailleurs coupé les salaires de certains travailleurs. Pour la Sen’Eeau, une hausse des salaires impacterait sur la tarification de ses services. Ce rejet ne se justifie pas car l’intersyndicale parle de « faillite des négociations ». Elle prévoit, d’ailleurs, d’organiser une marche nationale ce vendredi 2 septembre 2022, à partir de 15h 30 à la Place de la nation. Ainsi le SG de l'intersyndicale, Élimane Diouf appelle tous les travailleurs dans les différents secteurs, de Expresso, AIDB..., et même de la presse sénégalaise comme le Soleil, la RTS à venir participer au combat...