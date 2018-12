Séminaire international de Dakar : L'innovation de taille de la semaine nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits

En prélude à la semaine nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits, s'est tenu à Dakar ce mercredi 12 décembre, un séminaire international. Innovation de taille, comme l'a souligné la directrice de l'Agence de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits, ce séminaire a regroupé des experts et des décideurs venus aussi bien de pays d'Afrique que de la France. Il s'étalera sur trois jours pour permettre aux séminaristes de discuter et d'échanger sur les mécanismes qui doivent être mis en oeuvre en faveur de la Petite enfance.