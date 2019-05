Séminaire de formation : Des professionnels de médias outillés sur les questions liées au handicap

L'insertion citoyenne et sociale des personnes en situation de handicap est l'une des ambitions affichée par l'Ong "Humanité et inclusion". En effet, une session de formation destinée aux professionnels des médias a été organisée par ladite Ong. L'objectif de cet atelier est de renforcer les connaissances des professionnels de médias sur les questions liées au handicap et à l'inclusion. Mais aussi de doter les journalistes des techniques de traitement de l'information concernant les personnes handicapées en particulier, les populations vulnérables en général.





À en croire Jacob Malé Ndour, chargé de la communication de "Humanité et inclusion", les personnes présentant une certaine déficience sont peu prises en compte par les médias. Ainsi, prenant l'exemple des personnes sourdes ou mal entendant, M. Ndour dira : " le journal pour eux, c'est difficile de le comprendre parce qu'il n'y a personne pour le leur transcrire en language des signes.

Mieux dit-il, il n'y a pas de système d'automatisation pour que les malentendants puissent connaître l'information qui est donnée". Il a invité les médias à mieux prendre en compte ces personnes handicapées afin qu'elles soient intégrées dans leur cible.





Sur cette même lancée s'incrit Faly Keïta, coordonnateur de Humanité et inclusion en Casamance. Pour lui, avoir une société inclusive nécessite une prise en compte des personnes handicapées dans tout ce que l'on fait. Estimant que l'inclusion ne peut pas être totale, M. Keïta pense que les personnes en situation de handicap doivent avoir accès aux bâtiments publics et aux moyens de transport. "L'État a déjà pris des prédispositions avec la loi d'orientation sociale, le code de la construction", soutient-il.



Quant à Coumba Wade, directrice de la promotion et de la protection des groupe vulnérables à la direction générale ministère de la santé et de l'action sociale, a axée son speach sur la convention internationale des droits des personnes handicapées. "Les états partis ont l'obligation d'élaborer des lois nationales qui sont en faveur de la promotion et de la protection des personnes handicapées. C'est dans cette perspective que s'inscrit le Sénégal avec l'élaboration et la promulgation de la loi nationale 2010 15 du 6 juillet 2010".





Et d'ajouter : "L'application de la loi d'orientation finale nécessite 14 textes, 10 décrets et 4 arrêtés. Certains décrets sont déjà pris, d'autres en cours de signature et d'autres en cours d'élaboration. Ce, pour dire que le handicap ne relève pas seulement du ministère de la santé et de l'action sociale mais qui concerne tout le gouvernement".



Pendant deux jours plusieurs débats et travaux ont été menés permettant aux participants d’acquérir les connaissances pratiques et les outils techniques nécessaires en matière d’analyse et de compréhension de la problématique du handicap.