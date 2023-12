Séminaire Intergouvernemental franco-sénégalais : Le PM Amadou Bâ et son homologue Elisabeth Borne pour le renforcement du partenariat historique entre les deux pays

Le Premier ministre Amadou Bâ tiendra ce jeudi, avec son homologue de la France, Élisabeth Borne, une réunion de suivi de la sixième édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais (SIG). Après la dernière édition tenue en décembre 2022, suite aux reports de 2020 et 2021 pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19, ce séminaire sert de cadre aux deux pays pour réaffirmer le dynamisme et la densité de leurs relations, fondées sur l’amitié et la confiance.



C’est également l’occasion pour la France et le Sénégal de se fixer des objectifs ambitieux allant dans le sens de renforcer leur partenariat dans des domaines aussi stratégiques que la Jeunesse, cœur de cible des actions conjointes des deux pays, notamment « l’Éducation, la Formation et l’Employabilité, la Culture, la Migration, la Défense et la Sécurité, le soutien à la résilience économique et à la soutenabilité des Finances publiques, la souveraineté pharmaceutique et la souveraineté alimentaire, le sport, avec notamment la perspective des Jeux Olympiques (JO) de Paris en 2024 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar en 2026… »



Il faut rappeler que la France a mis sur la table une contribution estimée à 1,5 milliard d’euros soit plus de 984 milliards de francs CFA d’aide publique au développement sur la période 2019-2023. La France se positionne comme un partenaire majeur pour le Sénégal sur le plan commercial et figure parmi ses premiers fournisseurs avec un montant évalué à 632,8 milliards FCFA en 2021.