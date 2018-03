Séminaire ARC-IM : Les acteurs de développement misent sur la bonne maîtrise de la chaîne logistique

La quatrième conférence de l’ARC ( Africa Resource Center) s’est tenu hier au siège de l’IAM, co organisateur de cet événement.



Il s’agit pour la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) et l’Institut Africain de Management (IAM) d’ouvrir les voies d’un bon approvisionnement en médicaments et à un accès aux soins sanitaires de qualité pour les populations les plus reculées.



Ce panel a réuni tous les acteurs du développement qui se sont penchés sur la gestion logistique dans les programmes de développement du PSE.

Les panélistes demeurent convaincus que l’émergence d’un pays passe avant tout par une bonne maîtrise de la chaîne logistique.



Occasion saisie par le Directeur Général de l’IAM, Moustapha Guirassy de rappeler toute l’importance de l’indice de performance en matière de logistique.