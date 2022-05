Semences et engrais / « Nous attendons aussi dans ce domaine une équité sociale et territoriale » (Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo)

Une sonnette d’alarme tirée depuis Ndoulo, dans le département de Mbacké, par Serigne Abdou Lahad Mbacké du mouvement « And Falaat Macky. Malgré son soutien au pouvoir en place, le chef religieux a tenu à signaler des impairs dans la distribution des semences et des engrais en milieu rural et plus précisément dans une partie du Baol.



« Je viens de boucler une tournée dans les villages. Les paysans ont été unanimes à dire qu’ils n’ont plus reçu de semences et d’engrais à temps et en quantité et qualité suffisantes depuis 03 ans. Cela coïncide malencontreusement avec l’arrivée de Moussa Baldé à la tête de ce département. Ce n’est, peut-être, qu’une coïncidence, mais il demeure que les faits sont têtus et avérés. Le Président a dégagé un fonds additionnel de 12 milliards pour l’agriculture. Par conséquent, nous osons espérer que ces dysfonctionnements seront réglés dans les meilleurs délais ».



Le chef religieux d’ajouter : « les paysans sont surtout gênés par la distribution toujours très tardive. Nous invitons les autorités à davantage de rapidité dans l’action et surtout à plus de transparence. Nous demandons aussi que l’équité sociale et territoriale, si chère au Président de la République, soit rétablie ».