Semaine nationale des personnes handicapées : Le MSAS présente son programme

En prélude de la célébration de la 6ème édition de la semaine nationale des personnes handicapées prévue du 03 au 10 décembre 2019, le ministère de la santé et de l’action sociale (MSAS), en partenariat avec la fédération Sénégalaise des associations des personnes handicapées (FASPHA) a tenu un point de presse, ce vendredi 29 novembre au service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIPS). Cette conférence de presse entre dans le cadre du lancement de l’événement. Selon le Dr Arame Top Sène, Directrice générale de l’action Sociale au MSAS, cette célébration est l’occasion de marquer un temps d’arrêt afin d’évaluer l’impact des politiques publiques destinées aux personnes handicapées dont le thème national portera sur « promouvoir la participation et le leadership des personnes handicapées par des actions relatives à la mise en œuvre des ODD ».

Lors de cette rencontre, le Président de la FASPH, Yatma Fall, a souligné qu’une étude diagnostic a été faite sur la situation des personnes handicapées au Sénégal dont des difficultés liées à l’accès à l’éducation et la formation, des difficultés liées à d’accès de l’emploi et l’insertion ainsi que des difficultés d’accès à l’aménagement du cadre de vie générale...