Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits : Thérèse Faye Diouf promeut la digitalisation et la manufacture des jeux et jouets traditionnels

En prélude de la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits prévue du 9 au 15 décembre 2019, Thérèse Faye Diouf a fait face à la presse pour s'expliquer sur cette semaine dont le thème est la "promotion des soins attentifs à travers l'utilisation des Tics". Un thème d'une importance capitale selon la directrice générale de la case des tout-petits qui s'exprimait ce mercredi. Car, dit-elle, "on ne peut pas parler du développement de la petite enfance en se focalisant uniquement sur le volet préscolaire". Elle a aussi annoncé la construction de nouvelles cases des tout-petits dans les régions de Saint-Louis et de Louga. Ces constructions financées à plus de 2,8 milliards de francs cfa est le fruit d'une coopération entre le Sénégal et la Corée du Sud.