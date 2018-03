Semaine nationale de la jeunesse Edition 2018 : La réincarnation des valeurs et vertus pour l’émergence

Après le lancement du comité préparatoire de la semaine nationale de la jeunesse la semaine passée, les acteurs concernés se sont réunis cet après-midi pour fixer les derniers axes. Dans ce sens, le ministre de la jeunesse a informé que toutes les dispositions sont prises en terme d’infrastructures et d’organisation pour accueillir mille cinquante jeunes issus des quatorze régions du Sénégal. Ainsi, deux cérémonies officielles sont prévues dont l’ouverture officielle qui sera présidée par son Excellence le président Macky Sall à Pikine et la journée de clôture qui se tiendra au Grand Théâtre. Le thème de cette année : « une jeunesse citoyenne vers l’émergence » d’où la réincarnation des valeurs telles « le diom, le ngor et la soutoura.