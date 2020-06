Semaine nationale de l'enfant : Ndèye Saly Diop Dieng témoigne de son soutien aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction des mineurs de Hann.

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l'enfant, a rendu visite aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction des mineurs de Hann ce lundi après-midi. Ndèye Saly Diop Dieng, lors de cette visite, par le biais de sa délégation, a aussi remis un don composé de denrées alimentaires, de produits d'hygiène tels que des savons, du gel hydro alcoolique très utile en cette période de covid 19. Mais aussi des ballons de foot pour l'épanouissement de ces jeunes.



Lors de la visite, une oreille attentive a été accordée aux jeunes, qui ont saisi l'occasion pour lister leurs doléances et préoccupations pour leur mieux être et leur avenir. À madame le ministre de la femme et au garde des sceaux, ils demandent de renforcer la nourriture afin qu'ils puissent combler leurs besoins énergétiques et nutritionnels. Ils réclament une formation diplômante et la reconnaissance du diplôme pour faciliter leur réinsertion sociale. Les détenus qui ont fait un long séjour jusque là, demandent que l'on s'occupe une bonne fois de leurs dossiers pour qu'ils puissent être jugés.



Ces doléances ont bien été notées par le secrétaire Général du ministère de la femme, avant de procéder à la clôture officielle de la semaine nationale de l'enfant...