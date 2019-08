Semaine ivoirienne de Dakar : La chanteuse Josey en guest-star : « Il faut resserrer les liens entre nous africains... »

Dans le cadre de la semaine ivoirienne de Dakar, une foire économique et culturelle se tient présentement afin de montrer le savoir faire ivoirien au Sénégal. Ainsi, l'artiste chanteuse du nom de Josey a été choisie pour faire un grand show et marquer l'événement de cette année.

En conférence de presse ce mercredi au centre commercial Sea Plaza, elle a avoué son amour pour le Sénégal, pays dans lequel elle se sent comme chez elle. Un grand concert est donc prévu le 15 Août au Grand théâtre national avec la porte étendard de la musique ivoirienne féminine. Josey qui promet une belle prestation, en a profité pour inviter les artistes africains à s'unir pour tendre vers le développement.