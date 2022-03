Semaine de l’Artisanat à l’Expo Dubaï 2020 : Le Sénégal exporte son génie-créateur et présente ses opportunités d’investissements.

Le secteur de l’artisanat va boucler cette semaine de l’Expo Dubaï 2020 en multipliant ses produits au pavillon Sénégal où des milliers de visiteurs se sont rendus durant les six mois de l’évènement.



Le commissaire général du Sénégal à l’Exposition, le Dr Malick Diop, a accueilli le ministre Papa Amadou Ndiaye, qui a salué la forte participation des acteurs de l’artisanat au cours de cette édition qui consacre aux Émirats Arabes Unis, la 4e place de pays organisateur en terme d'affluence.



Dans le cadre de la transformation structurelle de l’économie à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d’emplois, d’inclusion sociale, l’artisanat doit prendre une part considérable, car mettant en exergue le savoir-faire sénégalais.



C’est en effet, un secteur non négligeable, qui peut avoir une forte capacité d’exportation et d’attraction d’investissements. S’inscrivant dans une option de développement plus équilibré, de promotion de terroirs et des pôles économiques viables, le secteur de l’artisanat peut bien stimuler le potentiel de développement sur l’ensemble du territoire sénégalais.



Quelques secteurs porteurs de croissance ont été identifiés pour l’information de potentiels investisseurs. Il y a notamment, l’agro-alimentaire, les BTP, la filière cuirs et peaux, avec notamment un savoir-faire avéré, le textile, la menuiserie bois, la sculpture sur bois, la transformation des produits halieutiques, etc. Tant de secteurs dans lesquels les artisans sénégalais peuvent s'activer pour mettre en valeur l’aspect de la régulation socio-économique face aux enjeux comme le sous-emploi ou encore le manque de qualification.



À travers sa stratégie nationale de développement de l’artisanat, le Sénégal vise l’amélioration et la production artisanale. Toutefois, certaines contraintes sont liées à ce secteur. La mise en place d’espaces locaux pouvant abriter ces artisans et le développement de zones artisanales est tout aussi importante pour valoriser le secteur.



Ce dernier, selon le ministre de l’artisanat, a besoin de financement innovant et adapté à l’activité artisanale. En définitive, faire connaître le génie-créateur au bénéfice des investisseurs et également des sénégalais, telle est la préoccupation du commissaire général du Sénégal à l’expo de Dubaï, par ailleurs directeur général de l’Asepex, une entité qui met aussi en valeur le potentiel artisanal. Mais aussi du ministre en visite au pavillon Sénégal qui exprime sa satisfaction de voir la volonté du président de la République être prise en compte pour faire de l’artisanat un secteur de promotion de l’emploi et de vitalité économique.



À rappeler que les organisateurs ont déplacé 86 artisans qui ont été au cœur de l'exposition depuis son ouverture en octobre 2021. Au cours de cette dernière semaine également, la contribution des collectivités territoriales au regard de la présence du maire de Sandiara mettant en exergue les possibilités d'investissement dans cette localité du Sénégal, a été au rendez-vous.