Semaine de l'Alphabétisation : « C’était impensable au moment où des sénégalais souffraient à cause de ces inondations d'organiser une caravane » (Ndèye Nam Diouf, directrice)

La semaine nationale de l'Alphabétisation a été bien célébrée au Sénégal, malgré le contexte de covid -19 et des inondations. Cependant, la caravane de sensibilisation suivie de dons prévus dans les Mac et daara a été annulée à cause des intempéries qui se sont abattues dans la banlieue Dakaroise. Selon Ndèye Nam Diouf, la directrice de l'Alphabétisation, « on ne pouvait pas sillonner les rues et faire du folklore car on avait prévu une sonorisation pour la sensibilisation en langues nationales. C’était impensable au moment où des sénégalais souffraient à cause de ces inondations. Alors on a tout annulé ». Mais il faut souligner que les autres activités prévues pour marquer cette semaine nationale de l'alphabétisation ont été maintenues. Mieux, les autres Inspecteurs d'Académie qui sont à l'intérieur du pays ont bien déroulé leurs activités qui portaient plus sur la sensibilisation pour lutter contre la maladie à coronavirus et les 22 langues nationales du pays ont été très utiles pour atteindre les populations à la base, selon toujours Mme Diouf. L'autre événement phare de cette semaine qui est le forum des acteurs de la promotion des langues nationales et de l’alphabétisation sera organisé. Ainsi, dira Mme Diouf, « On va se réunir et discuter entre acteurs sur les difficultés et les défis à relever. Mon équipe et moi, nous sommes sur le point de tout finaliser. On a saisi les personnes concernées pour l'organisation de ce grand forum qui verra la participation effective de notre ministre de tutelle qui est Mamadou Talla, ministre de l'Education Nationale. On fera l'état des lieux de l'utilisation des langues nationales. Tous les secteurs sont concernés car l’alphabétisation est transversale », a-t-elle fait savoir lors d'un entretien exclusif accordé à Dakaractu. « L'importance de l'alphabétisation et la promotion des langues nationales sur la sensibilisation dans la lutte contre la covid-19 », a été retenue cette année au Sénégal.