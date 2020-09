Sélection Anglaise : Phil Foden et Greenwood exclus du groupe pour avoir fait rentrer des filles à l'hôtel.

Coupables d'avoir enfreint les règles sanitaires en faisant venir des filles à l'hôtel durant le regroupement de la sélection anglaise en Islande, les jeunes Phil Foden et Mason Greenwood ont créé la polémique et ont été exclus du groupe avant le match de mardi face au Danemark. Une information ébruitée par le media local DV puis retransmise par Maxifoot.



Considérés comme le futur de la sélection anglaise, le milieu de terrain de Manchester City, Phil Foden (20 ans), et l'attaquant de Manchester United, Mason Greenwood (18 ans), ont fait très fort pour leur première sélection. Les deux jeunes hommes ont en effet fauté en faisant venir des filles à l'hôtel où logeait la sélection, révèle le média DV.



Conformément au règlement imposé par l'UEFA et les autorités islandaises : Aucune personne extérieure ne devait être en contact avec les joueurs. Un point que le duo a largement transgressé.



Par conséquent, les deux Mancuniens ne vont pas échapper à la sanction. Déjà privés d'entraînement collectif ce matin, Foden et Greenwood ont été écartés du groupe pour le match de Ligue des Nations programmé mardi face au Danemark. «Les deux garçons ont enfreint les règles et devront retourner en Angleterre séparément», a confirmé le sélectionneur des Anglais, Southgate en conférence de presse.