Séjour en Mauritanie : Le satisfécit du président Macky Sall...

Le Président de la République Macky Sall est très satisfait de sa visite officielle en Mauritanie au cours du point de presse conjoint. Satisfaction notée après les résultats à l’issue de son séjour en terre mauritanienne. On peut citer entre autres succès les accords de pêche qui vont faciliter l'accès des pêcheurs de Guet-Ndar à l'espace maritime mauritanien et l'annulation des amendes qui étaient infligées aux sénégalais.

Le Chef de l'Etat mauritanien Mohamed Ould El Ghazaouani a, de son côté, souligné la volonté de la Mauritanie de maintenir une relation apaisée avec le Sénégal dans la cordialité la fraternité et la solidarité