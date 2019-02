Seizième jour de campagne : Amadou BA a effectué des visites de proximité aux marchés Touba SANDAGA et de TILENE

En ce 16eme jour de campagne, le délégué régional de Dakar, Amadou BA a effectué des visites de proximité aux marchés Touba SANDAGA et de TILENE. Les discussions ont tourné autour de la préparation de la journée du 20 septembre « magal niari goudi ndakarou » organisée par le collectif des commerçants de marché SANDAGA. Ils ont sollicité l'accompagnement du délégué régional de Dakar pour une réussite de cette journée symbolique de la communauté mouride.



Le porte-parole des commerçants de SICAP PLATEAU a également profité de la visite du délégué régional pour solliciter un appui pour l'amélioration de leurs conditions de travail.



Le délégué régional de Dakar a promis une subvention pour la réussite de cette édition. Il a en outre salué l'unité des commerçants avant de les rassurer. Selon lui, la phase 2 du PSE est dédié aux opérateurs économiques. Il est revenu également sur les réalisations du Président Macky SALL à savoir l’autoroute ILA TOUBA qui soulage les commerçants lors du grand MAGAL de TOUBA.



Le financement du PSE 2 est disponible et c'est pour vous. Il a aussi rendu un hommage au grand opérateur économique Serigne Mboup qui a eu la vision de construire un centre commercial Touba Sandaga.



Ensuite, la délégation de Amadou BA s’est rendue au marché TILENE, où elle a été reçue par le collectif des commerçants. Le délégué de marché Gorgui DIOP est largement revenu sur les réalisations du Président Macky SALL depuis qu’il est à la tête de ce pays. Les efforts faits dans le domaine agricole, concernant le financement des femmes et des jeunes.

« Rassurez-vous M. le délégué régional, les commerçants du marché du marché TILENE sont derrière le président de la république ». Il a aussi rappelé la restructuration du marché au délégué régional.

Le Délégué régional a rassuré les commerçants. Selon Amadou BA, le président a prévu d’appuyer les commerçants. En effet, le financement de la DER sera porté à 100 milliards pour les jeunes et les femmes. Le programme d’assainissement de la capitale va régler les problèmes du marché de TILENE. Pour terminer, Il a invité les commerçants à ne pas confier ce pays à des incompétents et aux hommes politiques dépourvus d’expérience.



A la suite des visites de proximité des marchés de SANDAGA et de TILENE, la délégation de Amadou BA, composée du député Diop SY, le ministre conseiller Zahra Iyane THIAM, ainsi que les membres de son cabinet ministériel Mme Khadija BOUSSO DIOP, son Conseiller en Communication Ballé PREIRA s’est rendue à Touba Ouakam. Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation.



Prenant la parole au nom des femmes, Sokhna Khady CISS a sollicité un appui au président pour la bonne marche des activités. Serigne Moussa FALL note que les résultats du chef de l’Etat sont palpables. Il a aussi lancé un message à l’endroit du délégué régional concernant le problème du chômage des diplômés, les mareyeurs et les bacheliers en Arabe pour qu’ils puissent continuer leurs études en Egypte.

Serigne Samba DIAW, responsable des Dahiras mouride à Dakar est revenu sur leurs doléances qu’ils ont confinées dans un document. Avant de renouveler son engagement auprès du Président Macky SALL.



Le Délégué régional de Dakar, Amadou BA a mis en exergue les réalisations du candidat Macky SALL en mettant sur la table d’observation l'autoroute ILA TOUBA, l’assainissement de la ville de Touba. Il a informé que le président sera de passage jeudi inchallah.

« Concernant les doléances des femmes, je vais les transmettre à la première dame qui sera très heureuse de vous accompagner. Les autres projets seront transmis au président. Le programme pour le rayonnement des cités religieuses sera élargi dans toutes les familles religieuses », dit-il avant d’appeler à voter massivement dimanche pour le parti au pouvoir pour la poursuite des projets entamés.