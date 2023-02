Séismes en Turquie et Syrie: plus de 5.000 morts, selon un nouveau bilan

Les séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie ont fait plus de 5.000 morts, selon de nouveaux bilans officiels diffusé mardi, tandis que les secouristes tentent encore d'extraire des rescapés des décombres.

Au moins 3.419 personnes ont été tuées dans le Sud-Est de la Turquie et 1.602 dans le Nord de la Syrie, ce qui porte le bilan total à au moins 5.021 morts, selon des sources officielles et médicales.