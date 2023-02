Séisme en Turquie et Syrie: le bilan franchit le seuil des 16.000 morts

Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie a franchi le seuil des 16.000 morts, selon des bilans officiels diffusés jeudi, alors que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés dans un froid glacial.

Quelque 12.873 personnes sont décédées en Turquie et 3.162 en Syrie, selon les autorités et des sources médicales, portant à 16.035 le nombre total de victimes.