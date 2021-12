Sédhiou : le leader de Gueum Sa Bopp Bougane Gueye Dany arrêté par la gendarmerie

Le patron de presse Bougane Gueye Dany et leader du mouvement « Gueum sa bopp » aurait été arrêté par la gendarmerie de Sédhiou. Selon nos confrères du groupe D média et notamment le Rédacteur en Chef de Zik Fm Birahim Touré, « il est actuellement dans le véhicule des gendarmes direction la brigade ». Selon la même source le motif de cette arrestation serait une participation à un meeting non autorisé dans le village de Kandioungkou dans la commune de Diaroumé.