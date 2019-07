Sédhiou : Zahra Iyane Thiam face aux préoccupations majeures des populations

Le ministre en charge de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire, a été ce vendredi 26 juillet à la rencontre des populations de Sédhiou. Face aux acteurs de la microfinance, ces derniers lui ont listé une kyrielle de doléances en déplorant vivement le sous financement de leurs besoins. Un plaidoyer a été fait au ministre pour que des mesures soient prises pour que les banques proposent des taux soutenables, a dit le représentant des artisans.







Une des parties prenantes de cette rencontre a déploré le fait que ‘’ce sont les mêmes personnes qui bénéficient des financements. Ce qui fait que la fourchette de bénéficiaires de ces fonds n’est jamais élargie’’. Invite a été alors faite à Zahra Iyane Thiam d’apporter les correctifs nécessaires et aussi d’envoyer des agents à la rencontre des Sénégalais de la Diaspora pour les sensibiliser sur la nécessité d’orienter leurs financements dans des domaines autres que la construction de maison. Elle a plaidé pour qu’une mission spéciale soit dépêchée en Europe pour aller échanger avec les sénégalais de la Diaspora, entre autres réclamations et sollicitations des populations.